



Президент Еврокомиссии позвонила Зеленскому: подробности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела первый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в новом году.



"Во время первого разговора в новом году с президентом Зеленским я передала украинскому народу мою искреннюю поддержку и лучшие пожелания в 2023 году. ЕС будет поддерживать вас столько, сколько нужно. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии", - написала она в Twitter.



Фон дер Ляйен отметила, что ЕС будет поддерживать Украину в течение этой зимы генераторами, лампочками, укрытиями и школьными автобусами. Также продолжится и финансовая помощь.



Кроме того, скоро ЕС начнет выплачивать пакет поддержки в размере 18 млрд евро ежемесячными траншами.



"Я с нетерпением жду новой встречи с вами в скором времени в Украине", - добавила она.



Отметим, что фон дер Ляйен уже трижды посещала Украину с начала полномасштабной войны.