



Президент Еврокомиссии назначена на место Генерального секретаря НАТО

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назначена на место генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и сменит его в октябре этого года, сообщает британская газета The Sun со ссылкой на дипломатический источник.



Однако в отчете также цитируются британские источники, заявляющие, что Великобритания, скорее всего, наложит вето на кандидатуру фон дер Ляйен, которая ранее была министром обороны Германии. По мнению Великобритании, она неадекватно руководила немецкой армией.