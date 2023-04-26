



Президент Еврокомиссии: Европа и Израиль обязаны быть друзьями и союзниками

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду направила Израилю послание дружбы в честь 75-летия независимости страны.

“Сегодня мы отмечаем 75-летие независимости Израиля и дружбы с Европой”, – написала она в Twitter.



Обращаясь к президенту Израиля Исааку Герцогу и всему народу Израиля, фон дер Ляйен сказала: “Семьдесят пять лет назад воплотилась в жизнь мечта в День независимости Израиля. После величайшей трагедии в истории человечества еврейский народ, наконец, смог построить дом в земле обетованной”.



“Сегодня мы отмечаем 75-летие демократии в самом сердце Ближнего Востока. Семьдесят пять лет динамизма, изобретательности и новаторских инноваций. Вы буквально заставили пустыню расцвести, в чем я смогла убедиться во время моего последнего визита в Негев год назад”, – написала президент.



“Сегодня мы также отмечаем 75-летие дружбы между Израилем и Европой. У нас больше общего, чем можно предположить по географии: наша общая культура, наши ценности и сотни тысяч европейско-израильских граждан создали между нами глубокую связь” – считает Урсула фон дер Ляйн



“Европа и Израиль обязаны быть друзьями и союзниками”, – заключила она. “Ваша свобода – это наша свобода. С днем ​​рождения весь народ Израиля”.