



Президент ЕК призвала союзников дать Украине дальнобойное оружие

Выровнять на поле боя разрыв в дальности Украине поможет дальнобойное вооружение, и союзники его должны предоставить. Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.



Так, выступая на форуме Globsec, господа президент ЕК обратила внимание на тот факт, что именно Россия начала неспровоцированную войну против Украины. И чтобы выровнять на поле боя разрыв в дальности, союзники должны предоставить ВСУ дальнобойное вооружение, цитирует Урсулу фон дер Ляен пресс-служба Еврокомиссии.



Она уверена, что "российский диктатор Владимир Путин пытается разрушить порядок, который мир строил после окончания Второй мировой войны".



"Россия начала эту неспровоцированную и неоправданную войну. Без всяких причин она вторглась в Украину, чтобы стереть ее с лица земли. И Россия отказывается признать Украину как независимое государство. Но воля Украины к борьбе и к свободе поразила мир, - добавила президент Европейской комиссии. - Украинский народ годами строил путь в Европейский союз и в очередной раз доказывает свое мужество, а также решительность, в связи с чем мир должен стоять на стороне Украины. По словам президента ЕК, насущной потребностью для нашей страны сегодня является военная помощь".



"Вот почему мы только что предложили Акт о производстве боеприпасов. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к наращиванию производства крайне необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Те, кто может, должны предоставить Украине дальнобойную артиллерию и системы вооружения. Это может помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности", - пояснила Урсула фон дер Ляйен.



Напомним, что в марте Европейский союз согласовал общую закупку миллиона боеприпасов для наших воинов. Соглашение предусматривает три этапа, среди которых:

передача снарядов из своих складов;

совместную закупку снарядов;

удовлетворение оборонных потребностей Европы производителями снарядов.

3 мая Совет Европейского союза одобрил решение о помощи Украине в размере 1 млрд евро на закупку боеприпасов, а глава Европейской народной партии Манфред Вебер тем временем призвал ускорить процедуру голосования по планам увеличения производства боеприпасов Украине.