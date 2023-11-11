Новости » Политика
Президент Египта: война ставит под угрозу весь Ближний Восток
11.11.2023 14:29 Алина Груднева

Президент Египта: война ставит под угрозу весь Ближний Восток

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси выступил на экстренном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.

Он следом за лидерами арабских стран и ООН обвинил Израиль, который проводит операцию по истреблению ХАМАСа в Газе, в "коллективных наказаниях".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Политика коллективного наказания жителей Газы, включая убийства, насильственное перемещение и введение блокады, неприемлема. Мы требуем немедленного и безоговорочного прекращения огня", - сказал он.

По словам Сиси, неспособность остановить войну ставит под угрозу весь ближневосточный регион.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы