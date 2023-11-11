



Президент Египта: война ставит под угрозу весь Ближний Восток

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси выступил на экстренном совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.



Он следом за лидерами арабских стран и ООН обвинил Израиль, который проводит операцию по истреблению ХАМАСа в Газе, в "коллективных наказаниях".



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"Политика коллективного наказания жителей Газы, включая убийства, насильственное перемещение и введение блокады, неприемлема. Мы требуем немедленного и безоговорочного прекращения огня", - сказал он.



По словам Сиси, неспособность остановить войну ставит под угрозу весь ближневосточный регион.