



Президент Египта обсудил саудовско-израильские связи с главами Иордании и ПА

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 14 августа встретился с королем Иордании Абдаллой II и главой Палестины Махмудом Аббасом в городе Эль-Аламейн на северном побережье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Египта Ахмед Фахми.



В ходе трехсторонней встречи лидеры говорили также о "развитии палестинского дела" и высказались в поддержку "решения о двух государствах" израильско-палестинского конфликта с восточным Иерусалимом в качестве будущей палестинской столицы.



Хотя в официальном заявлении обсуждение потенциальной нормализации израильско-саудовских отношений не упоминалась, палестинский источник, близкий к этому вопросу, сообщил AFP, что она была ключевой темой переговоров. По его словам, саммит был проведен "для обсуждения усилий США по достижению нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также требований Палестинской автономии в рамках подписания такой сделки".

