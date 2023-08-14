



Президент Египта обсудил с главами Иордании и ПА израильско-саудовские отношения

Президент Египта ранее сегодня приветствовал лидеров ПА и Иордании, сообщил представитель Абдель-Фаттах ас-Сиси.



По словам источника, они обсудили предположения о том, что Саудовская Аравия пытается нормализовать отношения с Израилем.



Сиси встретился с королем Иордании Абдаллой II и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом в городе Эль-Аламейн, сообщил пресс-секретарь президента Египта Ахмед Фахми.



В ходе трехсторонней встречи лидеры обсудили "развитие палестинского дела" и высказались в поддержку "двухгосударственного решения" израильско-палестинского конфликта с Восточным Иерусалимом в качестве будущей палестинской столицы, говорится в заявлении Фахми.



Но хотя в официальном заявлении нет упоминания о возможной нормализации израильско-саудовских отношений, палестинский источник, близкий к этому вопросу, сообщил AFP, что это ключевая тема на столе переговоров.



Встреча была организована “для обсуждения усилий США по достижению нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, а также требований Палестинской автономии в рамках подписания такой сделки”, — отмечает источник.





