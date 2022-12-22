



Президент Чили намерен открыть посольство в Рамалле

Президент Чили Габриэль Борич объявил, что его страна откроет посольство в Рамалле во время рождественской вечеринки с палестинцами в Сантьяго в среду.



“Мы не можем забыть сообщество, которое страдает от незаконной оккупации, сообщество, которое сопротивляется, сообщество, которое каждый день видит, как его права и достоинство нарушаются”, – говорится в заявлении Борича на мероприятии.



“Мы собираемся поднять уровень официального представительства в Палестине от поверенного в делах, которое существует сегодня до посольства при нашем правительстве, чтобы дать ему соответствующее представительство”, – добавил президент.