



Президент Черногории Джуканович распустил парламент

В четверг, 16 марта, президент Черногории Мило Джуканович издал указ о роспуске парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG.



Джуканович ранее утверждал, что, согласно выводам его юридических советников, имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы из-за того, что депутаты так и не смогли утвердить правительство.



Напомним, что в декабре 2022 года после провала правительства, утвердившего скандальное соглашение с Сербской православной церковью, парламент избрал премьером Миодрага Лекича, использовав вероятно, неконституционную процедуру.



После длительных переговоров новое правительство так и не было сформировано.



После указа внеочередные парламентские выборы в Черногории могут назначаться не ранее, чем через 60 дней после роспуска, и не позднее, чем через 100 дней - то есть они состоятся где-то в конце мая - начале июня 2023 года.



Ожидается, что Мило Джуканович объявит окончательную дату выборов уже в пятницу.



Параллельно уже в воскресенье должны состояться выборы президента Черногории, где участвуют семь кандидатов, включая действующего президента Мило Джукановича.