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Президент Черногории Джуканович распустил парламент
16.03.2023 23:25 Раиса Вовк

Президент Черногории Джуканович распустил парламент

В четверг, 16 марта, президент Черногории Мило Джуканович издал указ о роспуске парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство, сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG.

Джуканович ранее утверждал, что, согласно выводам его юридических советников, имеет полномочия распустить парламент и назначить досрочные выборы из-за того, что депутаты так и не смогли утвердить правительство.

Напомним, что в декабре 2022 года после провала правительства, утвердившего скандальное соглашение с Сербской православной церковью, парламент избрал премьером Миодрага Лекича, использовав вероятно, неконституционную процедуру.

После длительных переговоров новое правительство так и не было сформировано.

После указа внеочередные парламентские выборы в Черногории могут назначаться не ранее, чем через 60 дней после роспуска, и не позднее, чем через 100 дней - то есть они состоятся где-то в конце мая - начале июня 2023 года.

Ожидается, что Мило Джуканович объявит окончательную дату выборов уже в пятницу.

Параллельно уже в воскресенье должны состояться выборы президента Черногории, где участвуют семь кандидатов, включая действующего президента Мило Джукановича.

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