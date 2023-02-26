



Президент Чехии: Запад не уменьшит поддержку Украины

Запад не уменьшит свою поддержку Украины, когда перспектива возвращения Крыма приблизится.



Такое мнение в интервью "Общественному" выразил президент Чехии Петр Павел.



"Не думаю, что западные страны обсуждают вариант, который бы предусматривал сокращение поддержки из-за намерения Украины освободить Крым. Как раз наоборот. Все лидеры используют одинаковые аргументы, значит они поддерживают Украину в освобождении всей территории", - подчеркнул Павел.



Он подчеркнул, что страны Запада готовы поддерживать Украину в длительной перспективе и не исключают оптимистичные сценарии относительно победы страны в этой войне.

