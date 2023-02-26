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Президент Чехии: Запад не уменьшит поддержку Украины
26.02.2023 12:36 Алина Груднева

Президент Чехии: Запад не уменьшит поддержку Украины

Запад не уменьшит свою поддержку Украины, когда перспектива возвращения Крыма приблизится.

Такое мнение в интервью "Общественному" выразил президент Чехии Петр Павел.

"Не думаю, что западные страны обсуждают вариант, который бы предусматривал сокращение поддержки из-за намерения Украины освободить Крым. Как раз наоборот. Все лидеры используют одинаковые аргументы, значит они поддерживают Украину в освобождении всей территории", - подчеркнул Павел.

Он подчеркнул, что страны Запада готовы поддерживать Украину в длительной перспективе и не исключают оптимистичные сценарии относительно победы страны в этой войне.
 

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