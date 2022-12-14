



Президент Чехии требует перенести посольство в Иерусалим

Президент Чехии Милош Земан потребовал перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим в ближайшие месяцы.



Как сообщает Ynet, Земан попросил премьер-министра Чехии Петра Фиала одобрить этот шаг до истечения срока его полномочий в марте следующего года.



Милош Земан даже предложил, чтобы он и Фиала приехали в Израиль на торжественное открытие.



В интервью Rádio Jornal Земан сказал, что, по его мнению, на этот раз чешское правительство одобрит его просьбу о переводе посольства после того, как предыдущий премьер-министр выступил против этого.

