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Президент Чехии требует перенести посольство в Иерусалим
14.12.2022 09:08 Ольга Белозерова

Президент Чехии требует перенести посольство в Иерусалим

Президент Чехии Милош Земан потребовал перенести посольство своей страны из Тель-Авива в Иерусалим в ближайшие месяцы.

Как сообщает Ynet, Земан попросил премьер-министра Чехии Петра Фиала одобрить этот шаг до истечения срока его полномочий в марте следующего года.

Милош Земан даже предложил, чтобы он и Фиала приехали в Израиль на торжественное открытие.

В интервью Rádio Jornal Земан сказал, что, по его мнению, на этот раз чешское правительство одобрит его просьбу о переводе посольства после того, как предыдущий премьер-министр выступил против этого.
 

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