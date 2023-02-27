



Президент Чехии сравнил Путина с Гитлером



Президент Чехии Петр Павел сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером.



Такое заявление он сделал во время митинга, прошедшего в Праге.



Параллель между Путиным и Гитлером Павел провел в контексте действий России в Украине.



"Тогда, перед Второй мировой войной, Гитлер вел себя точно так же, как Путин ведет себя сейчас в отношении Украины", — подчеркнул он.



Относительно ситуации в самой России Павел считает, что перемен в политической среде к лучшему в обозримом будущем можно не ждать.



"Могут возникнуть различные сценарии внутренней борьбы за власть в РФ после ухода Путина. Возможно, новый лидер будет более настроен на возобновление диалога и сотрудничества. Или это будет кто-то потенциально еще хуже Путина. Трудно угадать, однако считаю, что РФ будет нестабильной длительное время, учитывая количество структурных проблем в их экономике и обществе", – сказал он в интервью "Суспильному".

