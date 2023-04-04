



Президент Чехии дал обещание Израилю относительно Ирана

Израиль и Чехия укрепляют связи и углубляют борьбу с иранской ядерной угрозой.



Об этом во вторник, 4 апреля, говорили министр иностранных дел Эли Коэн с президентом Чехии Петром Павлом.



Чешский лидер отметили, что республика примет меры по введению санкций против Ирана на ближайшем заседании в Вене.



"Я благодарю президента Петера Павла, настоящего друга Государства Израиль, за огромную поддержку на международной арене и особенно за его приверженность в рамках своей роли председателя МАГАТЭ содействовать мерам и санкциям, которые не позволят Ирану получить ядерное оружие", - сказал Коэн, находящийся с визитом в Праге.



По словам главы МИД, обе страны продолжат работать над углублением безопасности и экономического сотрудничества.



