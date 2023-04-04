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Президент Чехии дал обещание Израилю относительно Ирана
04.04.2023 18:59 Алина Груднева

Президент Чехии дал обещание Израилю относительно Ирана

Израиль и Чехия укрепляют связи и углубляют борьбу с иранской ядерной угрозой.

Об этом во вторник, 4 апреля, говорили министр иностранных дел Эли Коэн с президентом Чехии Петром Павлом.

Чешский лидер отметили, что республика примет меры по введению санкций против Ирана на ближайшем заседании в Вене.

"Я благодарю президента Петера Павла, настоящего друга Государства Израиль, за огромную поддержку на международной арене и особенно за его приверженность в рамках своей роли председателя МАГАТЭ содействовать мерам и санкциям, которые не позволят Ирану получить ядерное оружие", - сказал Коэн, находящийся с визитом в Праге.

По словам главы МИД, обе страны продолжат работать над углублением безопасности и экономического сотрудничества.

 

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