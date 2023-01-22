



Президент Бразилии заменит командующего армией

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в субботу уволил командующего армией генерала Хулио Сезара де Арруда, сообщает Reuters.



Об увольнении Арруды, который был командующим с 28 декабря, сообщили бразильская газета Folha de S. Paulo и телеканал Globonews. Его заменит командующий юго-восточной армией генерал Томас Мигель Рибейро Пайва.



Ранее Лула заявлял, что подозревает сговор “вооружённых сил” в восстании, в ходе которого несколько тысяч сторонников Болсонару вторглись и разграбили здание Конгресса, президентский дворец и Верховный суд.



Арруда присутствовал на встрече с Лулой в пятницу в сопровождении командующего военно-морским флотом Маркосом Сампайо Ольсеном и военно-воздушными силами Марсело Каница Дамаскено. Министр обороны Жозе Мусио Монтейро заявил журналистам после встречи, что беспорядки 8 января не были главной темой обсуждения, но добавил, что любое участие военнослужащих в беспорядках будет наказано.



Недавно Лула заявил, что его правительство вычистит из сил безопасности закоренелых сторонников Болсонару. Многие демонстранты, устроившие беспорядки в Бразилии, призывали к военному перевороту, чтобы вернуть Болсонару к власти.