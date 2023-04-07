



Президент Бразилии предложил отдать Крым России

Чтобы положить конец войне, которую развязала в Украине Россия, Украине необходимо уступить Крымский полуостров Российской Федерации. С таким "оригинальным" предложением выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.



"…(Президент РФ Владимир Путин – ред.) не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать… Зеленский тоже не может хотеть всего… Миру нужно спокойствие... Мы должны найти решение", – заявил бразильский президент на встрече с журналистами в Бразилии 6 апреля, пишет издание Le Figaro.



Отметим, что 2 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, в частности о реализации "формулы мира". Сообщалось, что Зеленский поблагодарил Бразилию за поддержку украинской резолюции о мире и территориальной целостности для Украины. А также, что стороны обсудили дипломатические усилия, которые способны остановить российскую агрессию и вернуть спокойствие в Украину и мир.



Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Украины по международным вопросам Андрей Сибига заявил, что Украина не исключает переговоров с Россией по Крыму после того, как украинские военные проведут успешное контрнаступление.



В то же время Киев не пойдет ни на какие территориальные компромиссы, а проведение переговоров по Крыму – это лишь одна возможная опция возвращения полуострова.



Но советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на любые территориальные уступки России, в том числе не будет договариваться с россиянами относительно будущего оккупированного Крыма.