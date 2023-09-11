



Президент Бразилии отказался от обещания не арестовывать Путина

Президент Бразилии Лула да Силва отказался от своих слов о том, что Владимира Путина не арестуют, если он приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Об этом сообщает AFP.



“Я не знаю, задержит ли его бразильское правосудие. Решает судебная власть, а не правительство”, – заявил бразильский лидер в разговоре с журналистами.



9 сентября да Силва заверял, что Путин может приехать без опасений: “Если я буду президентом Бразилии и если он приедет в Бразилию, его арест исключен”.



Бразилия входит в число стран, подписавших Римский статут, который обязывает участников выполнять решения Международного уголовного суда. МУС выдал ордер на арест Путина в марте по обвинению в незаконном перемещении украинских детей с оккупированных территорий.

