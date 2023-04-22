



Президент Бразилии не поедет ни в Украину, ни в Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва лично не поедет ни в Россию, ни в Украину.



По его словам, поездок не будет до тех пор, пока не создадут условия для прекращения конфликта.



"Бразилия хочет найти способ установить мир. Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя", - отметил он.



По словам руководителя генсека администрации президента Бразилии Марсио Маседо, в ответ на приглашение посетить Киев, Лула решил вместо себя отправить своего спецпомощника Селсо Аморима.



"Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-глава МИД, который уже был в России, посетит Украину", - сказал он.





