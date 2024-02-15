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Президент Бразилии не нашел объяснений операции в Газе
15.02.2024 14:06 Алина Груднева

Президент Бразилии не нашел объяснений операции в Газе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не видит объяснений операции ЦАХАЛа в Газе.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, призвав к немедленному прекращению огня.

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"Поведение Израиля не имеет объяснения: под предлогом борьбы с ХАМАСом он убивает женщин и детей", - сказал он.

По словам бразильского лидера, мир на Ближнем Востоке невозможно достичь, пока не будет создано "палестинское государство".
 

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