



Президент Бразилии не нашел объяснений операции в Газе

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не видит объяснений операции ЦАХАЛа в Газе.



Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси, призвав к немедленному прекращению огня.



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"Поведение Израиля не имеет объяснения: под предлогом борьбы с ХАМАСом он убивает женщин и детей", - сказал он.



По словам бразильского лидера, мир на Ближнем Востоке невозможно достичь, пока не будет создано "палестинское государство".

