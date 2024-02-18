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Президент Бразилии: "Навальный умер от "синдрома внезапной смерти"
18.02.2024 16:59 MIGnews.com

Президент Бразилии: "Навальный умер от "синдрома внезапной смерти"

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил журналистам в Аддис-Абебе, где он принимает участие в саммите Африканского союза, что главный узник Кремля "умер от синдрома внезапной смерти".

Лула сказал, что никто не должен считать, что президент России Владимир Путин имеет отношение к смерти Алексея Навального, который умер от "синдрома внезапной смерти".

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"Гражданин умер в тюрьме. Я не знаю, был ли он болен или у него были какие-то проблемы", - говорит Лула. "Обвинять - это банально. Человек умер, вот и все".
 

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