



Президент Бразилии: Мир вернулся к менталитету холодной войны

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что мир вернулся к менталитету холодной войны. Об этом он заявил на саммите БРИКС 23 августа, вспоминая войну в Украине и другие конфликты, сообщает CNN Brasil.



"Всего за несколько лет мы отступили от хорошего многополярного сценария к сценарию, возвращающемуся к устаревшему менталитету холодной войны и геополитической конкуренции", - подчеркнул бразильский лидер.



Он назвал сложившуюся ситуацию "глупостью, которая порождает неопределенность". Лула да Силва добавил, что война РФ в Украине "подчеркивает ограничение Совбеза ООН".



"Текущий главный конфликт, который происходит в Украине, имеет глобальные последствия (…) Мы не недооцениваем трудностей достижения мира. Мы также не можем оставаться равнодушными к смертям, которых каждый день становится все больше. Мы готовы присоединиться к усилиям, которые могут эффективно способствовать прекращению огня и справедливому и крепкому миру", - отметил политик.

