



Президент Бразилии Лула уволил посла в Израиле, назначенного Болсонару

Посол Бразилии в Израиле генерал Жерсон Менандро Гарсия де Фрейтас был уволен со своего поста во вторник в результате одного из первых шагов новоиспеченного президента латиноамериканской страны Луиса Инасиу Лула да Силвы с момента вступления в должность.



Менандро был назначен правым предшественником Лулы Жаиром Болсонару в начале 2021 года, и теперь его отстранение может указывать на изменение политики в отношении Израиля. Во время правления Болсонару Бразилия нарушила свои традиционные схемы голосования и поддержала Израиль в международных организациях, вопреки традиционной позиции МИДа страны.



Новый министр иностранных дел Мауро Виейра заявил после формирования нового правительства, что при левом правительстве Лулы, пришедшем к власти в начале месяца, Бразилия “будет сотрудничать с арабскими странами, прежде всего с Палестиной”. Кроме того, Бразилия также уволила своего посла в Вашингтоне.



Болсонару назначил генерала Менандро в попытке углубить военные связи с Израилем. Затем он также заявил о своем намерении перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим, но этот шаг не был реализован из-за давления со стороны арабских стран. Вместо этого Бразилия открыла торговое представительство в столице.



Незадолго до ухода с поста чиновникам МИД Израиля удалось убедить Болсонару оказать давление на МИД Бразилии, чтобы представители страны в ООН не проголосовали за предложение палестинцев получить заключение Международного Суда в Гаага относительно “законности оккупации”. В итоге Бразилия воздержалась.



