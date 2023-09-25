



Президент Байден поздравил еврейские общины мира с Йом-Кипуром

Президент США Джо Байден поздравил еврейские общины мира с важнейшим из дней, который отмечается в иудейской традиции – Йом-Кипуром (Днем искупления), направив им пожелания добра и преображения.



"Благословение Йом-Кипура состоит в том, что это не просто день размышлений, покаяния и благоговения, но и день преобразования, прощения и надежды. Бог приглашает нас написать новый раздел в истории нашей жизни и жизни нашей нации", – говорится в поздравлении Джо Байдена, обнародованном на сайте Белого дома.



Американский лидер призвал сограждан набраться мужества и совершать перемены, необходимые для преодоления разрыва "между тем, что есть, и тем, к чему мы стремимся".



Как выше указывалось, Йом-Кипур – самый важный из дней, отмечаемых в иудейской традиции. На Йом-Кипур иудеи держат 25-часовой пост и раскаиваются. Йом-Кипур завершает десять дней покаяния, которые открывает Рош а-Шана.



В Йом-Кипур необходимо просить прощение, попытаться материально загладить, если есть, вину, простить обидчиков. Считается, что в Йом-Кипур окончательно решается судьба человека на следующий год.