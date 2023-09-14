



Превентивный удар по Сирии. Подробности

Вечером 13 сентября были нанесены два мощных удара по военным объектам в Сирии - по порту Тартус на западе страны и по городу Хама.



Атаки, которые сирийские СМИ приписывают Израилю, были направлены против иранских элементов в Сирии, включая военный научно-исследовательский комплекс. Согласно сообщениям, в обоих случаях были атакованы лаборатории и склады.



Объект, подвергшийся нападению вблизи города Хама, называется Сараф и считается крупным центром по исследованию и разработке вооружений. По данным зарубежных изданий, этот комплекс уже неоднократно подвергался атакам, так как за всю историю здесь было разработано множество видов оружия, в том числе и химического. Там же иранцами был создан комплекс по сборке высокоточных ракет и беспилотных летательных аппаратов.



Перед тем как начать атаку на комплекс в городе Хама, была проведена предварительная атака по находящимся там системам ПВО. Системы были атакованы с целью создания коридора, позволяющего выйти на цель и снизить угрозу для самолетов.



Израильский военный корреспондент Нир Двори пишет, что поскольку русские перестали поставлять зенитные батареи сирийцам, так как все они нужны им для боевых действий на Украине, то теперь систему ПВО там пытается создать Иран.



Сирийская система обороны - одна из самых плотных в мире, причем особое внимание уделяется таким чувствительным объектам, как описанные комплексы. Перед любой крупной атакой на подобные объекты выводится из строя какая-либо батарея или радар, чтобы лишить сирийцев возможности помешать атаке.

