



Престарелая женщина задавившая Рафаэля Аднана лгала на следствии





Адвокат Рони Алони Садовник, представляющий интересы семьи Рафаэля Адана - 4-летнего мальчика из эфиопской общины, сбитого насмерть три месяца назад, дал интервью радио 103FM.



Садовник рассказал: "Прокурор сказал нам на заседании суда, что пожилая женщина, находившаяся за рулем машины, солгала во время дачи показаний. Она утверждала, что “вскользь задела” мотоцикл. Прокурор говорит, что это не преступление, что это приемлемая вещь и это нормально и законно, когда подозреваемый лжет полиции и пытается ввести следователей в заблуждение".