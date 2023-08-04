



Прессс-секретарь Навального: приговор вынесен российскому народу

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш прокомментировала вынесенный ему приговор в виде лишения свободы сроком на 19 лет.



Соответствующий комментарий она предоставила "Русской службе ВВС".



"Этот приговор – не ему, а российскому народу, который видит, что с ним происходит. Путин пытается запугать как можно больше сторонников Алексея. Алексей всегда очень оптимистичен, он верит в то, что делает, и это помогает ему продолжать это делать", - отметила она.



По словам Ярмыш, Навальный будет находиться в тюрьме, пока Путин - у власти.



"Наша главная цель – сократить этот срок, насколько возможно. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы избавиться от Путина, и это и будет означать, что Алексей будет свободным", - добавила она.

