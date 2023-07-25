



Пресс-представитель полиции: демонстранты заливали дорогу маслом

Пресс-представитель полиции Эли Леви дал интервью радио 94FM.



Леви сказал: "Я был на всех демонстрациях, которые вы только можете себе вообразить, начиная с 1996 года, и я никогда не видел ничего подобного той бурной демонстрации, которая была вчера. Бросали железные ограждения в полицейских, разливали масло по дороге, представляете, что будет с курьером на мотоцикле, который поскользнется там? Нанесли ущерб инфраструктуре на миллионы шекелей".

