



Преподаватели университетов прекращают забастовку

Старшие преподаватели израильских университетов прекратили забастовку, которую они проводили в течение последних недель, после того, как в понедельник были достигнуты соглашения, касающиеся условий их работы, сообщают израильские СМИ.



Среди прочих соглашений были достигнуты договоренности о поэтапном повышении заработной платы преподавателей, о продвижении передового опыта в области исследований и преподавания, а также о стабильности образовательной системы до 2027 года.