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Преподаватели университетов прекращают забастовку
05.06.2023 09:10 Ирина Демьянова

Преподаватели университетов прекращают забастовку

Старшие преподаватели израильских университетов прекратили забастовку, которую они проводили в течение последних недель, после того, как в понедельник были достигнуты соглашения, касающиеся условий их работы, сообщают израильские СМИ.

Среди прочих соглашений были достигнуты договоренности о поэтапном повышении заработной платы преподавателей, о продвижении передового опыта в области исследований и преподавания, а также о стабильности образовательной системы до 2027 года.

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