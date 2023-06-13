



Премию Немцова присудили пяти российским заключенным, выступившим против войны

Лауреатами ежегодной премии Бориса Немцова стали российские политзаключенные, выступившие против войны в Украине – учитель истории, журналистка, выпускник школы, директор вагона-ресторана и радиолюбитель. Об этом сообщает “Медиазона”.



Премию получили:

Журналистка Rusnews Мария Пономаренко. Суд в Барнауле приговорил ее к шести годам колонии за пост в телеграм-канале про удар российских военных по драмтеатру в Мариуполе по статье о “фейках” о ВС РФ.

Политический активист Максим Лыпкань. Московский суд отправил 18-летнего молодого человека в СИЗО по обвинению в распространении “фейков” о российской армии за антивоенные посты в телеграм-канале и интервью «Радио Свобода», в котором тот рассказал о планах организовать митинг против войны в Украине.

Учитель истории Никита Тушканов из Коми. Суд приговорил его к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма и “дискредитации” российской армии за посты о взрыве на Керченском мосту и аннексии оккупированных РФ территорий Украины.

Экс-сотрудник РЖД Михаил Симонов. Суд приговорил 63-летнего мужчину к семи годам колонии по делу о “фейках” про ВС РФ из-за двух постов в “ВКонтакте” – об убийствах женщин и детей, а также про то, что “российские летчики бомбят детей”.

Кочегар Владимир Румянцев. Суд в Вологде приговорил 62-летнего местного жителя к трем годам колонии по делу о “фейках” за то, что он создал радиоточку в своей квартире, через которую рассказывал о войне, и писал антивоенные посты.

“Если выразить одним словом, что объединяет этих людей, то это — “совесть“. И второе слово, конечно, “мужество“", – заявила соучредительница фонда Жанна Немцова.



Она отметила, что люди, которые не были заметными активистами или политиками, после ареста “остаются в тени и не получают достаточной поддержки”. Лауреатами премии в этом году стали противники войны, дела против которых пока не получили широкого резонанса. По ее словам, в России любая поддержка Украины и высказывания против войны криминализированы.



“Люди получают реальные сроки. И мне кажется, мы должны об этом говорить”, – сказала она. “Я понимаю, что массовый протест всегда виден, а индивидуальный протест – невидим. Но, тем не менее, он существует”.



Фонд Бориса Немцова с 2016 года вручает премию за “смелость в отстаивании демократических прав и свобод”. В прошлом году ее получил президент Украины Владимир Зеленский. Размер премии составляет 10 тысяч евро. В разные годы премии Бориса Немцова были удостоены политики Алексей Навальный и Лев Шлосберг, гражданские активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.