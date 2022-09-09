Премьер Японии: Елизавета II внесла вклад в укрепление связей с Британией
Премьер-министр Японии Фумио Кисида почтил память королевы Елизаветы II, которая скончалась в возрасте 96 лет.
Об этом сообщает Reuters.
"Она внесла огромный вклад в укрепление наших связей с Великобританией, ее смерть — большая потеря для международного сообщества", - сказал японский премьер.
Он добавил, что глубоко опечален смертью королевы Великобритании.
"Правительство Японии выражает искренние соболезнования британской королевской семье, британскому правительству и британскому народу", - добавил он.