



Премьер Японии: Елизавета II внесла вклад в укрепление связей с Британией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида почтил память королевы Елизаветы II, которая скончалась в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает Reuters.

"Она внесла огромный вклад в укрепление наших связей с Великобританией, ее смерть — большая потеря для международного сообщества", - сказал японский премьер.

Он добавил, что глубоко опечален смертью королевы Великобритании.

"Правительство Японии выражает искренние соболезнования британской королевской семье, британскому правительству и британскому народу", - добавил он.