



Премьер Венгрии о скандальной выходке с шарфом: футбол - это не политика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику из-за его выходки на футбольном матче в шарфе с картой "Великой Венгрии".

Заявление в ответ на чуть не разразившийся дипломатический скандал он опубликовал в Facebook.

"Футбол - это не политика. Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии - команда всех венгров, где бы они ни жили", - сказал Орбан.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало из-за выходки Орбана посла Венгрии. В МИД отметили, что шарф был намеком на аннексию украинской территории.