



Премьер Сунак сообщил об увеличении военной помощи от Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Украине необходимо помочь как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя. Об этом сообщает правительство Великобритании.



По его словам, данный вопрос был обсужден с президентом Владимиром Зеленским во время телефонного разговора в четверг, 16 февраля.



"Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить получение Украиной необходимого оборонного оборудования", - сказал Сунак.



Он также заявил, что Великобритания и дальше будет продолжать оказывать военную помощь Украине.



Ранее сообщалось, что Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных Сил Украины.



Напомним, Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей, однако это долгосрочное решение.