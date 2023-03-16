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Премьер Сунак сообщил об увеличении военной помощи от Великобритании
16.03.2023 21:32 Раиса Вовк

Премьер Сунак сообщил об увеличении военной помощи от Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что Украине необходимо помочь как можно быстрее изменить ситуацию на поле боя. Об этом сообщает правительство Великобритании.

По его словам, данный вопрос был обсужден с президентом Владимиром Зеленским во время телефонного разговора в четверг, 16 февраля.

"Великобритания продолжает тесно сотрудничать с союзниками, чтобы обеспечить получение Украиной необходимого оборонного оборудования", - сказал Сунак.

Он также заявил, что Великобритания и дальше будет продолжать оказывать военную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширит программу подготовки морской пехоты и пилотов истребителей для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, Великобритания рассматривает возможность предоставления Украине истребителей, однако это долгосрочное решение.

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