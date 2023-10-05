



Премьер Словакии заверил Зеленского в непрерывной поддержке Украины

Во время визита в Испании на саммит Европейского политического сообщества президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Людовитом Одором.



Во время встречи, как отметил Одор, он заверил президента Владимира Зеленского в постоянной поддержке Украины со стороны его страны.



"Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видение объединяют нас, и Украина является частью этого. В Гранаде мы заверили президента Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", - заявил премьер.



Напомним, 30 сентября в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо. Также после выборов резко изменил мнение о военной помощи Украине и бывший премьер Петер Пеллегрини. Он заявил, что Словакии "больше нечего прислать" Киеву.