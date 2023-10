Премьер Румынии выразил поддержку Израилю

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Иерусалиме выразил подвергшемуся атаке Израилю поддержку.



Сначала состоялась расширенная встреча лидеров, в которой участвовали представители канцелярии и израильский посол, а также румынские министр обороны, глава МИД и другие высокопоставленные чиновники. После этого Нетаниягу и Чолаку провели переговоры с глазу на глаз.



Глава израильского правительства сказал собеседнику, что точно так же, как цивилизованный мир объединился в борьбе против нацистов и ИГИЛ, сейчас он должен объединиться вокруг Израиля с целью искоренения ХАМАСа.



"Израиль имеет абсолютное право защищаться, соблюдая международное гуманитарное право. Мирные жители, женщины и дети должны быть спасены", - ответил ему Чулаку.



I came to Israel to directly convey to the Israeli people, and to the Romanian diaspora in 🇮🇱, a message of peace while strongly condemning the terrorist atrocities of Hamas. It’s a serious concern the spiral of violence, given the dire consequences for the civilians. pic.twitter.com/ZcrD97WLWQ