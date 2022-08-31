



Премьер Польши выступил против выдачи россиянам негуманитарных виз

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против выдачи негуманитарных виз гражданам РФ.



"Я убежден, что капля точит камень и наши действия имеют смысл. Я не помню, чтобы немецкие туристы в 1943 году ездили, например, в Великобританию или другие страны свободного мира с туристическими целями", - сказал глава польского правительства.



"Преступление геноцида. Поэтому российские активы должны быть конфискованы, об этом я также говорил нашим друзьям из Европейского Союза, а россияне не должны получать негуманитарные визы", – передает его слова Рolskieradio24.