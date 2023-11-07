



Премьер Польши сформирует новое правительство

Президент Польши Анджей Дуда поручит премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство.



"После спокойного анализа и консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьер-министру Матеушу Моравецкому... Я решил продолжить добрую парламентскую традицию, согласно которой победившая партия первой получает возможность сформировать правительство", - сказал Дуда в обращении к польскому народу.



По словам президента, спикером Сейма на первых заседаниях после парламентских выборов он назначил Марека Савицкого из Польской народной партии.



"Как "Право и справедливость", которая получила лучший результат на выборах, так и занявшие второе место представители "Гражданской коалиции" представили своих кандидатов на пост премьер-министра и изъявили желание сформировать правительство", - подчеркнул Дуда.



Также глава польского государства уточнил, что в ходе консультаций обе партии выразили уверенность, что им удастся собрать коалицию в новом Сейме, необходимой для поддержки кандидата.







