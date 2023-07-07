



Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии. Фото

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий почтил память жертв Волынской трагедии на территории уже не существующего села Острувки на территории украинской Волынской области. Об этом польский премьер написал в Facebook.



Моравецкий установил деревянный крест и помолился перед ним. Премьера Польши сопровождает один из польских потомков жителей села, доктор Леон Попек, который занимается исследованием Волынской трагедии.



Премьер-министр также прибыл на кладбище, где похоронены погибшие поляки. Там он возложил венок к памятнику, посвященному их памяти.

Визит Моравецкого в Украину – не единственное мероприятие, запланированное на пятницу.



В варшавской архикафедральной базилике Святого Иоанна Крестителя состоится богослужение, которое отслужат католические и православные священнослужители из Польши и Украины.



Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в этом году в июле Украина и Польша проведут ряд совместных мероприятий по чествованию памяти жертв Волынской трагедии.



Как известно, одним из самых болезненных вопросов в общей истории Польши и Украины сейчас остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения УПА совершили акции массового убийства поляков, которые в Польше сейчас расценивают как геноцид.









