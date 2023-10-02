



Премьер Польши предостерег Зеленского: Не стоит доверять Германии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Польша приютила миллионы украинцев, и не доверять Германии. Об этом он заявил во время съезда партии "Право и справедливость" в Катовице, передает газета Dziennik Gazeta Prawna.



"Понимаю, что он (Владимир Зеленский - Ред.) теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с россиянами. Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев 5 000 касок", - заявил Моравецкий.



Он добавил, что поскольку Еврокомиссия не продлила эмбарго на украинское зерно, это сделало само польское правительство.



"Поскольку, когда речь идет об интересах польского фермера, мы не будем спрашивать мнение кого-либо в Берлине или Брюсселе. Мы действуем на благо польского сельского хозяйства", - заверил он.