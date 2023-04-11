



Премьер Польши направился в Вашингтон, чтобы расширить оборонные связи с США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник вылетел в Соединенные Штаты для встреч, направленных на укрепление экономического и оборонного сотрудничества двух стран.



Моравецкий должен встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис во вторник в Белом доме для переговоров, в том числе о дальнейшей поддержке Украины. В ходе трехдневного визита запланированы также его встречи с представителями американских оборонных компаний.



"Я лечу в Соединенные Штаты, чтобы укрепить союз с нашим самым могущественным союзником, со страной, которая гарантирует безопасность в Европе, которая особенно гарантирует безопасность в нашей части Европы", — сказал Моравецкий.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году Соединенные Штаты увеличили свое военное присутствие в Польше — стране на восточном фланге НАТО, которая граничит с Украиной и эксклавом России в Калининграде — и использовали Польшу в качестве транзитной страны для военной и гуманитарной помощи, направляемой в Украину.



Польша также является крупным донором помощи Украине и заказывает истребители, танки и другую современную военную технику, в основном у американских и южнокорейских производителей, для укрепления своих сил и замены некоторого устаревшего оборудования, отправленного в Украину.



Поскольку Европа стремится обрести энергетическую независимость, Польша также планирует строительство атомных электростанций и выбрала правительство США и Westinghouse в качестве своих партнеров для своей первой электростанции, которая будет открыта в 2033 году.



Перед вылетом из Варшавы рано утром во вторник Моравецкий сказал журналистам в аэропорту, что польско-американские отношения "давно не были такими хорошими и, возможно, никогда не были такими крепкими".



Он сказал, что его переговоры с оборонной промышленностью США также будут включать переговоры о финансировании текущих и планируемых закупок на миллиарды долларов. Польша закупает американские истребители F-35, танки Abrams, артиллерийские системы HIMARS и пусковые установки ракет Patriot.



Визит Моравецкого следует за двумя визитами в Польшу президента США Джо Байдена за последний год.



Премьер-министр сказал, что союз Польши с США является "абсолютной основой нашей безопасности".



"Он основан на двух столпах: экономическом и оборонном сотрудничестве. Я еду в США, чтобы укрепить оба этих столпа", — сказал он.



Моравецкий сказал, что американские компании инвестировали около 25 миллиардов долларов в Польшу, создав тысячи рабочих мест.

