



Премьер Орбан: "Венгрия будет и впредь поддерживать Израиль"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Биньямина Нетаниягу с формированием нового правительства Израиля.



Венгерский лидер заявил, что хочет продолжить сотрудничество между двумя странами, сообщает издание Hungary Today.



Виктор Орбан назвал выдающимся политическим достижением возвращение Биньямина Нетаниягу на пост главы правительства после его победы на последних выборах.



"Венгрия будет и впредь поддерживать Израиль в борьбе с предвзятыми и несправедливыми подходами на международной арене", - заявил Орбан.



Он также подчеркнул, что Венгрия готова к дальнейшему укреплению тесного сотрудничества между двумя странами на основе общего понимания национальных интересов.