



Премьер Новой Зеландии внезапно подала в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардер внезапно подала в отставку.



В своем заявлении она сказала, что руководить страной — это одна из самых сложных работ в мире. Выполнять ее можно только в том случае, если "полный бак" и много сил.



Ардер сказала: "Если у вас нет полного бака и сил, вы не сможете руководить целой страной. Этим летом я долго размышляла и поняла, что у меня в баке нет того лишнего, чтобы качественно и должным образом выполнять свою работу".



Голосование за нового премьер-министра Новой Зеландии состоится 22 января.