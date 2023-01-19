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Премьер Новой Зеландии внезапно подала в отставку
19.01.2023 07:18 Аркадий Бочаровский

Премьер Новой Зеландии внезапно подала в отставку

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардер внезапно подала  в отставку.

В своем заявлении она сказала, что руководить страной — это одна из самых сложных работ в мире. Выполнять ее можно только в том случае, если "полный бак" и много сил.

Ардер сказала: "Если у вас нет полного бака и сил, вы не сможете руководить целой страной. Этим летом я долго размышляла и поняла, что у меня в баке нет того лишнего, чтобы качественно и должным образом выполнять свою работу".

Голосование за нового премьер-министра Новой Зеландии состоится 22 января. 

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