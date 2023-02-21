



Премьер Молдовы: РФ должна вывести свои войска из Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан призвал Россию вывести свой военный контингент из Приднестровья.



Такое заявление он сделал во вторник, 21 февраля.



"Молдова вовлечена в процесс, предусматривающий исключительно мирное решение приднестровского вопроса. Это значит, что Россия должна вывести войска, эвакуировать свои вооружения и боеприпасы. Россия обязалась сделать это, и не раз. Мы должны убедиться, что Россия выполнит свое обещанное. Это и означает демилитаризацию", - подчеркнул Речан.



По его словам, в данном контексте не идет речь о сворачивании миротворческой операции, которая действует в рамках молдавско-российского соглашения от 21 июля 1992 года.



"Речь идет об оперативной группе российских войск - более полутора тысяч российских военнослужащих, находящихся на территории Республики Молдова без законных на то оснований. И Россия неоднократно подтверждала обязательство по выводу остатков бывшей 14 армии", - подчеркнул он.



Речан также коснулся темы дестабилизации ситуации в республике. По его словам, "компетентные органы" готовы к любым сценариям.



"Мы преодолели довольно беспокойную осень, и наши органы справились, накопили солидный опыт. Мы консолидировали усилия, и готовы к разным сценариям по безопасности Молдовы. Наша цель - сохранить мир и стабильность, в частности на левом берегу Днестра. Молдова придерживается мирного пути урегулирования приднестровского конфликта", - констатировал Речан.