



Премьер-министр Украины встретится с Папой Римским

Папа Римский Франциск примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 апреля, накануне апостольского визита понтифика в Венгрию. Об этом пишет итальянское агентство ANSA.



По информации Ватикана, встреча в Апостольском дворце и запланирована в четверг на 9 часов утра.



Шмыгаль прибудет в Италию в среду, 26 апреля, и будет находиться в Риме, где примет участие в двусторонней конференции по вопросам восстановления Украины и представит ее итоги вместе с премьер-министром Италии Джорджо Мелони.



Папа Франциск посетит с 28 по 30 апреля столицу Венгрии Будапешт, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.



В Венгрии Папа Римский также проведет встречи с беженцами, молодежью, членами местной церкви и представителями культурного сектора, обратится к политической и дипломатической власти и возглавит мессу.



В Ватикане заявили, что во время визита в Венгрию Франциск будет, в частности, призывать к миру в Украине.