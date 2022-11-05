Новости » Политика
Премьер-министра Финляндии оправдали после скандала с вечеринкой
05.11.2022 09:26 Ольга Белозерова

Премьер-министра Финляндии оправдали после скандала с вечеринкой

В премьер-министра Финляндии Санны Марин  сняли обвинения в "неправомерном поведении" из-за скандального видео с вечеринки.

Как сообщает The Guardian, официальное расследование не обнаружило "поводов подозревать премьер-министра в противоправном поведении или пренебрежении служебными обязанностями". 

Напомним, что расследование началось после того, как в сети было обнародовано видео, на котором Санна Марин выпивает и развлекается с друзьями. 

"Не было никаких оснований подозревать премьер-министра в незаконном поведении во время выполнения своих обязанностей или в любом пренебрежении ее служебными обязанностями", - написал в своем решении канцлер юстиции Туомас Пейсти.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы