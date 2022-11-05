



Премьер-министра Финляндии оправдали после скандала с вечеринкой

В премьер-министра Финляндии Санны Марин сняли обвинения в "неправомерном поведении" из-за скандального видео с вечеринки.



Как сообщает The Guardian, официальное расследование не обнаружило "поводов подозревать премьер-министра в противоправном поведении или пренебрежении служебными обязанностями".



Напомним, что расследование началось после того, как в сети было обнародовано видео, на котором Санна Марин выпивает и развлекается с друзьями.



"Не было никаких оснований подозревать премьер-министра в незаконном поведении во время выполнения своих обязанностей или в любом пренебрежении ее служебными обязанностями", - написал в своем решении канцлер юстиции Туомас Пейсти.