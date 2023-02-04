



Премьер-министр Японии уволил помощника из-за гомофобных высказываний

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в субботу уволил помощника, который сказал, что не хотел бы жить рядом с ЛГБТ-парами, и предупредил, что люди начнут уезжать из Японии, если однополые браки будут запрещены.



В комментариях, опубликованных местными СМИ, Масаёси Араи, чиновник по экономике и торговле, который присоединился к штату Кисиды в качестве секретаря в октябре, добавил, что он не хочет даже видеть однополые пары.



"Его комментарии возмутительны и совершенно несовместимы с политикой администрации", — сказал Кисида в комментарии, переданном общественной телекомпанией NHK.



Выступая перед журналистами позже в тот же день, японский лидер сказал, что уволил Араи, который ранее принес извинения за "вводящие в заблуждение" комментарии, сделанные в пятницу.



Комментарии Араи прозвучали после того, как Кисида заявил в парламенте, что однополые браки требуют тщательного рассмотрения из-за их потенциального влияния на структуру семьи.



Инцидент с помощником беспокоит Кисиду, поскольку он готовится принять лидеров стран Большой семерки в мае. В отличие от Японии, которой на протяжении большей части последних семи десятилетий управляла консервативная Либерально-демократическая партия (ЛДП), в остальных странах G7 разрешены браки или гражданские союзы для однополых пар.



Согласно недавним опросам общественного мнения, общественная поддержка Кисиды сократилась вдвое и составила примерно 30% по сравнению с прошлым годом после серии скандальных отставок высокопоставленных чиновников.



Среди тех, кто ушел в отставку, был Мио Сугита, вице-министр внутренних дел и связи, который покинул пост в декабре из-за противоречивых комментариев о ЛГБТ и коренной общине айнов в Японии.



В опросе, опубликованном NHK в июле 2021 года, за два месяца до того, как Кисида стал премьер-министром, 57% из 1508 респондентов заявили, что поддерживают юридическое признание однополых союзов.



Поскольку им не разрешено вступать в брак, однополые пары не могут наследовать имущество друг друга и лишены родительских прав на детей друг друга.



В ноябре суд Токио оставил в силе запрет на однополые браки, но также заявил, что отсутствие правовой защиты однополых семей нарушает их права человека.

