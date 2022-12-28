



Премьер-министр Японии: перед повышением налогов состоятся досрочные выборы

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что он может распустить нижнюю палату парламента для проведения досрочных выборов перед планируемым повышением налогов с целью финансирования увеличенного военного бюджета. Правительство выражает намерение повысить налоги в подходящий момент в 2024 году или позднее.



Вечером во вторник Кисида выступил в программе новостей одной из коммерческих вещательных компаний.



Он заявил, что правительство еще не решило, когда именно население начнет платить больше налогов, однако, по его мнению, к тому времени уже состоятся всеобщие выборы.



Правительство и партии правящей коалиции договорились повысить налоги, чтобы покрыть недостающие средства на финансирование бюджетных военных расходов величиной более 1 трлн иен, или около 7,5 млрд долларов. Финансирование предполагается нарастить с 2027 финансового года и далее.



В воскресенье руководитель политического планирования главной в правящей коалиции Либерально-демократической партии дал понять, что досрочные всеобщие выборы необходимо провести до повышения налогов, чтобы заручиться поддержкой этого шага со стороны общества.