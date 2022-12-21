



Премьер-министр встретился с главой ШАБАКа и руководством Службы безопасности

Глава правительства поздравил ШАБАК и полицию с задержанием преступной группы, подозреваемой в краже боеприпасов с базы ЦАХАЛа на юге страны. Задержание произведено в ходе совместной кампании ШАБАКа, полиции и ЦАХАЛа по борьбе с кражами и торговлей оружием и боеприпасами. Это еще одно свидетельство эффективности действий ШАБАКа в решении проблемы незаконного оборота оружия.



Премьер-министр подчеркнул, что задержание преступной группы предотвратит проникновения на военные базы в будущем и предотвратит попадание армейского вооружения в руки террористических и криминальных организаций.



Премьер-министр говорил с руководителями ШАБАКа о различных вызовах на внутренней и глобальной аренах, которым противостоит Государство Израиль.



Премьер-министр поблагодарил ШАБАК и всю систему безопасности за синхронные, оптимальные и эффективные действия в ходе совместной работы.



Глава правительства подчеркнул, что разведывательно-оперативная деятельность во всех секторах, с акцентом на Иудею и Самарию, повысила чувство безопасности жителей и позволила тысячам граждан спокойно продолжать свою повседневную жизнь.



Премьер-министр Лапид выразил уверенность, что силы безопасности продолжат успешно выполнять свою важную миссию по обеспечению безопасности граждан Израиля и выразил им признательность от имени правительства и граждан Израиля.



Фото: Хаим Цах, GPO.

