



Премьер-министр Великобритании Сунак уволил председателя партии из-за налогов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил председателя Консервативной партии Надхима Захави в воскресенье, 29 января, после того, как расследование показало, что он совершил серьезное нарушение, скрыв информацию о налоговом расследовании, что стало последним скандалом, затронувшим одного из главных министров Сунака.



Первоначально Сунак поддерживал Захави, прежде чем приказал независимому советнику расследовать вопросы, связанные с его налоговыми делами, после того как в прошлом году выяснилось, что Захави урегулировал расследование британского налогового органа HMRC.



Захави сказал, что налоговый орган постановил, что он был "неосторожен" со своими декларациями, но не допустил преднамеренной ошибки, чтобы заплатить меньше налога, подтвердив, что он заплатил штраф HMRC.



Независимый советник Сунака Лори Магнус заявила, что Захави не заявлял, что его налоговые дела расследуются, когда он был ненадолго назначен министром финансов в прошлом году, и не раскрыл подробностей, когда Сунак назначил его на его нынешнюю должность.



"После завершения расследования, проведенного независимым советником… стало ясно, что имело место серьезное нарушение министерского кодекса. В результате я сообщил вам о своем решении сместить вас с вашего поста в правительстве Его Величества", — сказал Сунак в письме Захави.



В ответе Захави Сунаку не упоминалось ни HMRC, ни расследование независимого советника. Он выразил обеспокоенность по поводу поведения некоторых представителей СМИ в последние недели и сказал, что поддержит повестку дня Сунака как депутата.



"Я извиняюсь перед своей семьей за то, что это нанесло им ущерб", — сказал он.



Это неудача в попытке Сунака провести перезагрузку правительства после хаотического года, когда было три разных британских премьер-министра. Расследование предполагаемых издевательств со стороны заместителя премьер-министра Доминика Рааба продолжается и может вызвать дополнительные проблемы.



Один депутат-консерватор сказал, что увольнение Захави было "явно правильным решением", добавив, что Захави "должен был уйти в отставку, чтобы избежать позора".



Оппозиционная Лейбористская партия заявила, что Сунак проявил слабость в том, как он вел дела Захави и Рааба.



"Очень важно, чтобы теперь мы получили ответы на то, что знал Риши Сунак и когда он это узнал", — заявила в воскресенье представитель лейбористской партии по вопросам образования Бриджит Филлипсон.



Увольнение Захави произошло на фоне того, что правительство Сунака, столкнувшись с многолетней инфляцией и волной забастовок в государственном секторе, сильно отстает в опросах общественного мнения в преддверии ожидаемых выборов 2024 года.

