



Премьер-министр Тайваня ответил Маску

Премьер-министр Тайваня Су Ценг-Чанг отреагировал на слова американского миллиардера Илона Маска о присоединении государства к Китаю.



По его словам, Маск "мало что знает" об автономном острове.



"Илон Маск — бизнесмен. У него большой автомобильный завод в Шанхае, и он хочет продвигать свои электромобили... бизнесмен может сегодня сказать одно, а завтра — совсем другое. Маск говорит за себя, но он действительно мало знает о Тайване и не понимает отношений между двумя сторонами пролива", — сказал Су на заседании парламента.