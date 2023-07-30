



Премьер-министр “принял” рекомендации ЦАХАЛа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел сегодня оценку ситуации со всеми высшими должностными лицами министерства обороны, чтобы обсудить курс действий, предложенный военными.



Об этом говорится в очень расплывчатом сообщении его офиса.



Согласно заявлению, Нетаниягу встретился с министром обороны Йоавом Галантом, министром Роном Дермером, начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, директором Моссада Дэвидом Барнеа, главой ШАБАКа Роненом Баром, советником по национальной безопасности Цахи Анегби, начальником военной разведки Аароном Халива и другими причастными.



“Премьер-министр принял рекомендации и планы действий, предложенные ЦАХАЛом и оборонным ведомством”, — говорится в расплывчатом заявлении.

Дополнительной информации не представлено.

