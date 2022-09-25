



Премьер-министр Польши: Путин пойдет на эскалацию в Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Путин пойдет на эскалацию в Украине.



По мнению политика, Путин готов действовать более агрессивно, поскольку его режим слабеет.



"Русский медведь ранен и, к сожалению, в ближайшее время ожидается эскалация насилия и волны российской агрессии. Это не меняет того факта, что с каждым днем ​​режим Путина слабеет, теряет кровь и воздух", – заявил Моравецкий.



Кроме того, польский премьер считает, что объявление мобилизации в РФ - признак кризиса, с которым столкнулась Россия.